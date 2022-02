Der Sturm hat am Sonntag auf der Kreisstraße 16 in Höhe des Oppauer Hauses eine Birke komplett entwurzelt. Da der umgestürzte Baum in die Fahrbahn ragte, informierte die Neustadter Polizei um 15 Uhr die Wachenheimer Feuerwehr über diese Gefahrenstelle. Diese rückte nach eigenen Angaben mit zwei Einsatzwagen und 13 Feuerwehrleuten zur Technischen Hilfe an. Dabei zerkleinerten die Einsatzkräfte die Birke und entfernten diese, wofür sie die K16 kurzzeitig für den Verkehr sperren mussten. Anschließend kontrollierten die Helfer die Kreisstraße auf weitere Einsatzstellen hin, wobei sie ein paar umgestürzte Warnbaken fanden und wieder aufrichteten.