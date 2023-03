Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz eisiger Kälte kamen am Samstagabend zahlreiche Musikliebhaber in die Protestantische Kirche in Wachenheim. Im Rahmen der Wachenheimer Serenaden stimmte das Quartett des Kölner Ensembles Flautando die Zuhörer musikalisch auf Weihnachten ein.

Auf gewärmten Bankauflagen ließ es sich gut aushalten. Eine Kirche ist erfahrungsgemäß schwer zu heizen. Die Zuhörer waren warm eingepackt, konnten aber wegen der Sitzheizung