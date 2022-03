Zu einer Mini-Meisterschaft im Tischtennis lädt der Pfälzische Tischtennisverband Nachwuchsspieler am Samstag in die Schulturnhalle in Wachenheim ein. Start ist um 13 Uhr.

Teilnehmen können alle Kinder ab dem Jahrgang 2009, die in der Verbandsgemeinde Wachenheim wohnen, die dort zu Schule gehen, aber auch Nachwuchstalente, die in einem Sportverein in diesem Gebiet aktiv sind. Anmelden können sich die Teilnehmer bei Wolfgang Muhrer (Telefon 06322 68298 ) oder Helmut Ott (06322 793608). Auch eine Anmeldung per E-Mail an tischtennis@tus-wachenheim.de ist möglich. Kurzentschlossene können sich am Turniertag, bei der Turnierleitung anmelden. Hallenöffnung ist um 12 Uhr. Neben Name, Vorname und Geburtsdatum sollen dabei auch die üblichen Kontaktdaten angegeben werden.

Es werden je drei Altersklassen bei den Jungen und Mädchen ausgespielt: Kinder der Jahrgänge 2013 und jünger, Kinder der Geburtsjahrgänge 2011 und 2012, sowie die ältesten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2009 und 2010. Kinder, die eine Spielberechtigung für einen Verein besitzen, besessen oder beantragt haben, sind für die Mini-Meisterschaften nicht mehr startberechtigt.

In allen Altersklassen qualifizieren sich die jeweils ersten Vier für den nächsten Entscheid. Für die Jahrgänge 2009/2010 und 2011/2012 wird in der Endausscheidung gar ein Turnier bundesweit ausgespielt. Das Finale findet vom 27. bis 29. Mai ins Saarbrücken statt.