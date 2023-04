Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Linke Themen müssen in Rheinland-Pfalz stärker repräsentiert sein, findet Jens Schwaab. Der 25-Jährige tritt für die Die Linke, die derzeit nicht im Landtag vertreten ist, als Direktkandidat an. Damit will er seine politischen Anliegen ins Gespräch bringen und bekannter werden.

Kostenlose Busse und Bahnen – mit diesen Thema macht Die Linke in Rheinland-Pfalz derzeit Wahlkampf. Ein wichtiges Thema ist das auch für Schwaab, der als Pendler regelmäßig