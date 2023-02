Das international erfolgreiche deutsche Jazztrio „Triosence“ konnten die Verantwortlichen für ein Konzert am kommenden Freitag, 24. Februar, ab 19.30 Uhr beim Kulturverein „Badehaisel“ in Wachenheim gewinnen. Die Band steht insbesondere bei ihren Eigenkompositionen für eine hohe stilistische Bandbreite aus Jazz, Fusion, Folk, Pop und Worldmusic, die nicht nur für eingefleischte Jazzkenner interessant sein kann. Sie wurde 1999 als Schülerband in Kassel gegründet und startete, befeuert durch einen Sieg bei „Jugend jazzt“ 2001, eine internationale Karriere, die sie bis in die USA und nach Kanada, Taiwan und Japan führte.

Seit 2002 sind zehn Alben erschienen – die letzten alle bei Sony –, die auch beim Deutschen Schallplattenpreis und dem Preis der deutschen Schallplattenkritik Erfolge einheimsten. Die neueste Scheibe „Giulia“, aufgenommen in Italien, beschwört laut Ankündigung „die Schönheit des Lebens in elf farbenreichen Stücken, die vielfältiger, optimistischer und virtuoser kaum sein könnten“. Von der Ursprungsbesetzung von „Triosence“ ist allerdings nur noch Pianist und Bandleader Bernhard Schüler dabei. Erst später ins Boot kamen der Bassist Omar Rodrigues Calvo und der Schlagzeuger Tobias Schulte.

„Damit ist es uns gelungen, mal wieder eine sehr hochkarätige Band ans Badehaisel zu bekommen“, freut sich der Vereinsvize Felix Hammann. Es seien zwar nicht mehr viele Karten verfügbar, „aber im Moment gibt es noch welche“, ergänzt er auch noch. Tickets zum ermäßigten Vorverkaufspreis direkt im „Badehaisel“ oder unter www.badehaisel.de, zum höheren Abendkassenpreis unter 06322 66830 oder info@badehaisel.de.