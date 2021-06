Nach dem Auftakt in die Konzertsaison am vergangenen Samstag mit Chansons von Julie André und Laurent Leroi, können sich am Mittwoch die Freunde von Pop, Jazz und Soul im Badehaisel auf einen unterhaltsamen Abend freuen. Unter dem Titel „TriVine in Session“ spielt das Dürkheimer Trio Trivine mit Sängerin „Frau Schröder“, die von Jannik Bart am Bass und Ralf Tebrün begleitet wird, eine Mischung aus tanzbaren Beats und Balladen. Unterstützt wird das Trio durch Uli Beutel an den Drums und Christian Hertweck am Saxophon. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Spende für die Musiker ist erwünscht. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes, ist eine Reservierung unter Telefon 015150784788 erforderlich.