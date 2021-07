Ein Jaguar ist am Sonntag, 18. Juli, in der Wachenheimer Burgstraße beschädigt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Wagen in Höhe der Hausnummer 20 abgestellt. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr haben Unbekannte die Fahrertür auf einer Länge von etwa 30 Zentimetern zerkratzt und den linken Außenspiegel verbogen.

Schaden wird auf 550 Euro geschätzt

Dabei entstand ein Schaden von rund 550 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise zu der Tat entgegen unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.