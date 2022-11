Bei den „Wachenheimer Unterwelten“ sind nach Angaben der Polizei am Samstag im Rathauskeller, Weinstraße 16, drei Musikinstrumente gestohlen worden. An dem Abend war eine Band in dem Gewölbekeller aufgetreten. Die Tat dürfte sich zwischen 22.45 Uhr und Mitternacht ereignet haben. Bei den Instrumenten handelt es sich um eine Gitarre, eine Ukulele und einen Lautsprecher (The Box Pyrit). Den Wert des Diebesguts schätzen die Beamten auf rund 1500 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.