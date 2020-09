Einen Schaden von rund 400 Euro hat laut Polizei ein Unbekannter am Dienstag gegen 11 Uhr beim Ausparken an einem VW Kombi verursacht. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Kombi war in Wachenheim in der Weinstraße ordnungsgemäß geparkt. Beschädigt wurde es links an der hinteren Stoßstange. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.