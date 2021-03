Im Impfzentrum in der Salierhalle wird am Dienstagnachmittag statt Astrazeneca jetzt Biontech zum Einsatz kommen. Wie Impfkoordinator Arno Fickus mitteilte, sei man in der Salierhalle am Montagnachmittag gerade „mittendrin“ in der Verabreichung von Astrazeneca-Impfspritzen gewesen, als die Nachricht vom Impfstopp bekannt wurde. „Das ist teilweise auf Verständnis gestoßen, teilweise auch nicht“, so Fickus. Schnell auf Biontech umzusteigen, sei an diesem Tag nicht mehr möglich gewesen. „Der Biontech-Impfstoff wird ja bei -75 Grad im Trockeneis gelagert. Außerdem brauchen wir einen Apotheker dafür, der ihn aufbereitet.“ Wie viele Impflinge am Montag wieder nach Hause geschickt werden mussten, konnte Fickus nicht sagen. Das weitere Vorgehen müsse jetzt mit dem Land abgestimmt werden, das die Termine zentral vergebe.