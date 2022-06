Unbekannte haben laut Polizei am Parkplatz des Ruheforsts in Bad Dürkheim und am Rand eines Forstwegs in Wachenheim unweit des Oppauer Hauses illegal Müll entsorgt. Entdeckt wurden beide Fälle bereits Mitte Juni von Mitarbeitern des Dürkheimer Forstamts.

Ordnungsamt informiert

Bei dem Parkplatz haben die Täter Erdaushub mit mehreren Abdeckungsbändern aus Plastik von Telekommunikationsleitungen am Wegrand abgeladen. Beim Oppauer Haus war es Bauschutt.

Laut Polizei wurden keine umweltgefährdenden Stoffe entdeckt. Das Ordnungsamt wurde über die illegale Müllentsorgung informiert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.