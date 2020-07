Wegen eines Hundes, der auf dem Waldparkplatz an der Kreisstraße 16 bei Wachenheim bei heißen Temperaturen in ein Auto eingesperrt war, wurde am Samstag um 17.48 Uhr die Wachenheimer Feuerwehr informiert. 13 Mitglieder der Wehr fuhren zu dem Wanderparkplatz. Doch man habe kein Auto mit einem eingesperrten Hund gefunden, teilt der stellvertretende Wehrführer Thomas Münch mit. Die Feuerwehr appelliert an Besitzer, Tiere bei heißen Temperaturen nicht im Auto zu lassen.