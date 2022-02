Aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle kam es in der vergangenen Woche in Wachenheim zu Verzögerungen bei der Zustellung von Post. Das hat ein Konzernsprecher auf Nachfrage bestätigt. Der erhöhte Krankenstand habe auch mit Covid-19-Erkrankungen zu tun gehabt. Das Unternehmen bemühe sich, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, und habe wegen der Pandemie bereits im Jahr 2020 bei der Zustellung beispielsweise extra auf einen Zwei-Schicht-Betrieb umgestellt, um Kontakte zu minimieren und um die Abstände besser einhalten zu können. „Aber auch wir sind vor Infektionen nicht gefeit“, so der Sprecher. Ende vergangener Woche sei das Personal in Wachenheim mit zusätzlichen Mitarbeitern verstärkt worden, sodass die Zustellung nun wieder wie gewohnt laufen sollte. „Allerdings kann es trotzdem sein, dass eine Sendung noch mit einem oder zwei Tagen Verzögerung ausgeliefert wird, wofür wir uns ausdrücklich bei unseren Kunden entschuldigen“, sagte der Konzernsprecher.