Im anstehenden Prozess um in der Pfalz entdeckte NS-Kunst wird auch geklärt, was die Objekte heute kosten würden. Eine Bundesbehörde hat der Justiz schon Summen genannt. Und so verraten, welcher Statue ihre Fachleute den höchsten Marktwert zuschreiben: dem stolzen Ross, dem kantigen Krieger – oder doch der nackten Frau mit den gespreizten Beinen?

Einen Marktwert von 1500 Euro schrieben Kenner der Frau mit den halblangen Haaren zu, die sich weit zurückgelehnt hat und so ihre nackten Brüste besonders deutlich hervortreten lässt.