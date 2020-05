Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen einen Mann aus Bad Dürkheim eingestellt, der vermeintlich verschollene Monumental-Kunstwerke aus Hitlers Reichskanzlei in Lagerhallen aufbewahrte. Das hat die Anklagebehörde der RHEINPFALZ am Donnerstagabend auf Anfrage mitgeteilt. Die Statuen – darunter die „Schreitenden Pferde“ des Bildhauers Josef Thorak – hatten Kunstfahnder aus der Bundeshauptstadt im Mai 2015 beschlagnahmt, Medien in der ganzen Welt berichteten damals über die Razzia. Gegen den Besitzer der Statuen, einen reichen Firmengründer, war seither wegen Hehlerei-Verdacht ermittelt worden. Klar ist: Die Kunstwerke standen bis 1988 auf einem sowjetischen Militärgelände in Brandenburg. Der Pfälzer beteuerte: Er habe sie der Armee legal abgekauft und so vor der Verschrottung gerettet.

