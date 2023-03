Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die erste Herrenmannschaft des TuS Wachenheim stößt in neue Sphären vor. Erstmals wird sie in der kommenden Saison in der Bezirksoberliga antreten. Durch einen 9:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen den Tabellendritten Dannstadt-Schauernheim sicherte sich das Team die Meisterschaft in der Bezirksliga-Vorderpfalz Nord.

Erst am vorletzten Spieltag hatte der TuS Wachenheim sich durch einen 9:4-Heimerfolg gegen den SV Pfingstweide die Tabellenführung gesichert. Allerdings stand bis dato auch nur eine Niederlage zu