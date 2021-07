Feuerwehrleute aus dem Landkreis Bad Dürkheim helfen den Menschen im Katastrophengebiet im Norden von Rheinland-Pfalz. Dabei ist der Dekon P Zug des Landkreises, dessen Besatzung aus der Verbandsgemeinde Wachenheim kommt. Das hat VG-Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) auf Facebook mitgeteilt. Acht Feuerwehrleute seien am Freitag im Einsatzgebiet eingetroffen. Sie werden laut Bechtel voraussichtlich im Ort Grafschaft eingesetzt. Zwei bis vier Einsatzkräfte fahren nach dem Aufbau wieder zurück. Die übrigen bleiben vor Ort. Darüber hinaus stehen laut Bechtel weitere acht Feuerwehrleute aus der VG Wachenheim und laut Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) sechs bis sieben Leute aus Freinsheim für das Kontingent aus dem Landkreis bereit. Auch der DRK Kreisverband Bad Dürkheim ist seit Donnerstag mit rund 30 Helfern und 12 Fahrzeugen im Einsatz. Am Sonntag sollen noch weitere Kräfte in den Einsatz gehen. Die Wehr Bad Dürkheim schickt laut Wehrführer Karlheinz Bayer vorerst keine Kameraden in das Katastrophengebiet. Das sei auf der Konferenz der Wehrleiter und Brandschutzinspekteure am Freitagabend entschieden worden. Am Sonntag wollen die Verantwortlichen klären, ob und wie viele Einsatzkräfte weiter gebraucht werden.