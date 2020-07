Die Polizei hat am Montag in Wachenheim vier Verdächtige festgenommen, die im Verdacht stehen, minderwertige Ware zu überhöhten Preisen verkauft zu haben. Ein 32-jähriger Zeuge meldete den Beamten am Montag eine Frau, die ihm an der Haustür Obst verkaufen wollte. Die Frau sei sehr penetrant gewesen, berichtet der Zeuge. Zudem habe sie den Eindruck gemacht, als wollte sie sich im Haus umschauen. Er konnte beobachten, wie ein Transporter mit Frankfurter Kennzeichen auf die Frau wartete. Als die Polizei eintraf, kontrollierten die Beamten vier Personen. Sie wurden schließlich der Kriminalpolizei übergeben, die die Personalien der Verdächtigen feststellte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Mehrfach Anzeige erstattet

In den vergangenen Wochen sind bei der Dürkheimer Polizeiinspektion mehrere Betrugsanzeigen im Zusammenhang mit überteuerten Obstverkäufen eingegangen. Diese könnten im Zusammenhang mit den vier Verdächtigen stehen. Die Polizei bittet Bürger, die ebenfalls Opfer eines solchen Betruges geworden sind, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.