Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Haus in der Straße An der Altenbach in Wachenheim eingebrochen. Laut Polizei hebelten die Einbrecher zwischen 18 und 23 Uhr ein Fenster auf und durchwühlten das ganze Haus. Was genau gestohlen wurde, ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. Der Schaden am Haus beträgt 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Autos bemerkt haben, sich zu melden. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06322 9630 entgegen.