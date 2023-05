Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf welche weitergehende Schule geht mein Kind? Eine Frage, die in der Pandemie – so ganz ohne Schnuppertage – noch schwieriger zu beantworten ist, als ohnehin schon. An den Anmeldezahlen des Werner-Heisenberg-Gymnasiums und der Carl-Orff-Realschule, beide in Bad Dürkheim, hat sich im Vergleich zum Vorjahr wenig geändert, bei einer anderen Schule aber hat sich aber viel getan.

139 Neuanmeldungen (im vergangenen Jahr waren es 130) und voraussichtlich fünf Klassen: Also alles „wie immer“, vermeldete der Schulleiter des Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) Bad