80 Bäume haben die Drittklässler der Grundschule an der Wachtenburg am gestrigen Dienstag im Wachenheimer Wald beim Forsthaus Silbertal gepflanzt. „42 Kinder, zehn Eltern und die beiden Lehrerinnen waren dabei“, sagt die Mitinitiatorin Eva Berger. Ihr Sohn habe sich wegen des Klimawandels Sorgen gemacht, weshalb sie sich mit einer anderen Mutter um die Aktion bemüht hatte. Unter Anleitung von Förster Samuel Fuchs haben die Grundschüler dann fleißig die für die Bäume nötigen Löcher gegraben. „Die Schaufeln haben die Kinder von zu Hause mitgebracht“, sagt Berger. „Auch um das Geld haben sich die Kinder gekümmert.“ Von Haustür zu Haustür seien die Kinder am Wochenende gezogen und haben so mehr als 1000 Euro auftreiben können. „Mit Bissschutz kostet ein Baum rund acht Euro“, sagt Berger. „Das Geld haben wir an Herrn Fuchs übergeben.“ Auch der Rest des Geldes soll in Bäume investiert werden. Nun soll getestet werden, welche der als Mischwald gepflanzten Bäume langfristig überleben und so beim Kampf gegen den Klimawandel helfen können.