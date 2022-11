„Gregorianik meets Pop“ heißt es am Mittwoch, 9. November, ab 19.30 Uhr beim Gastspiel des Vokalensembles „Gregorian Voices“ in der protestantischen Georgskirche in Wachenheim. Die acht Sänger, die im Stil christlich-mittelalterlichen Mönchsorden in traditionellen Mönchsgewändern auftreten, präsentieren ein Programm mit klassischen, einstimmigen Liturgiegesängen des Mittelalters, orthodoxer Kirchenmusik, geistlichen Liedern und Madrigalen aus der Zeit der Renaissance und des Barock bis hin zu modernen Titel wie Leonard Cohens „Hallelujah“ oder „The Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel – und das alles ohne jegliche instrumentale Begleitung, mit reiner Stimmgewalt a cappella. Da die Sänger laut Mitteilung ihrer Agentur allesamt aus der Ukraine stammen, wurde auf Wunsch der Kirchengemeinde vereinbart, dass Ukrainerinnen und Ukrainer zu diesem Konzert freien Eintritt haben (nach Vorlage des Ausweises). Für alle anderen Interessierten gibt es Karten beim protestantischen Pfarramt und in der Burgapotheke in Wachenheim sowie mit 3 Euro Aufpreis an der Abendkasse.