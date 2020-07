Am Dienstag um 18.38 Uhr ist über den Kleingärten am Mundhardter Hof Rauch aufgestiegen. Ursache war ein Brand in einer Kleingartenanlage direkt am Berg, die nur zu Fuß erreichbar war. Polizei- und Feuerwehrkräfte konnten in einem Kleingarten eine Feuerstelle ausmachen. Der 52-jährige Eigentümer gab laut Polizeibericht an, dass es beim Entzünden eines Lagerfeuers zu einer Rauchentwicklung kam. Es wird nun geprüft, ob ihm die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden. Denn für das Verbrennen von Grünschnitt muss grundsätzlich eine Genehmigung bei der zuständigen Stadt- oder Gemeindeverwaltung eingeholt werden.