Die frühere Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, und Katrin Eder, amtierende rheinland-pfälzische Umweltministerin und Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Landtagswahl, kommen am Montag, 9. März, ins Mehrgenerationenhaus. Sie stellen sich den Fragen der Bundestagsabgeordneten und Parteifreundin Misbah Khan. Auch das Publikum ist zu Fragen aufgefordert. Sie werden am Abend auf Bierdeckeln notiert. Beginn ist um 19.30 Uhr.