Gut 90 Grundstücke sind im Baugebiet Schwabenbach geplant. Derzeit ist das Katasteramt am Zug. Doch wann können die ersten Häuser gebaut werden?

Nach dem Erörterungstermin im Umlegungsverfahren sei klar, dass die Stadt acht oder neun Grundstücke in einer Größe von 300 bis 400 Quadratmetern erhalten werde, sagte Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) am Donnerstag im Stadtrat. Insgesamt sollen in dem Baugebiet rund 90 Baugrundstücke entstehen. Wenn das Katasteramt die Grundstückszuteilung unter den Eigentümern, die Fläche in das Verfahren eingebracht haben, so bestätige, werde die Verwaltung dem Rat drei Erschließungsträger vorstellen, die aus ihrer Sicht infrage kommen, sagte Bechtel. Der Zuschnitt der Grundstücke sei im Wesentlichen bereits im Bebauungsplan festgelegt.

Doch wie geht es jetzt weiter?

Wenn sich der Stadtrat für einen Erschließungsträger entschieden hat, könne dieser Ende 2023 mit der Erschließung beginnen. Ende 2024 könnten am Schwabenbach dann die ersten Häuser entstehen, sagte Bechtel im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das Baugebiet hat eine Fläche von etwas mehr als sechs Hektar und stellt laut Kreis die größte Baulandentwicklung für Wachenheim in den kommenden Jahren dar.

Bechtel bat die Fraktionen am Donnerstag, sich Gedanken über Namen für Straßen und Plätze in dem Neubaugebiet zu machen. Er sprach sich dafür aus, eine Straße oder einen Platz für das ehemalige Stadtratsmitglied Michael Wendel zu reservieren. Der frühere RHEINPFALZ-Redakteur habe viel für die Stadt geleistet. Wendel hatte unter anderem die Stadtchronik seines Großvaters Fritz mit Wolfgang Meyer neu bearbeitet und ergänzt. Wendel war 2021 im Alter von 70 Jahren verstorben.