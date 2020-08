Gleich zweimal können Blues-Fans in den nächsten Wochen im „Badehaisel“ in Wachenheim auf ihre Kosten kommen, denn die „ElVille Bluesband“ gastiert sowohl am 20. August als auch am 17. September in der Kulturkneipe am Burgtalweiher. Eigentlich sind die Musiker um Tom Schaffert und Thomas „Tiger“ Karb Stammgäste der KukiE-Konzerte (Kultur und Kunst in Ellerstadt) in der Weinstube Ultes in Ellerstadt. Doch die können dort aufgrund der Corona-Krise zurzeit nicht stattfinden. Umso mehr freut es alle Beteiligten, dass das Badehaisel mit seinem großzügigen Außenbereich, in dem die erforderlichen Abstandsauflagen eingehalten werden können, Gastgeber der beiden Open-Air Veranstaltungen sein wird. Konzertbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr, um telefonische Anmeldung wird gebeten. Die Bluestruppe verstärkt sich an beiden Abenden mit einem hochkarätigen Gastmusiker. Am kommenden Donnerstag wird der Gitarrist und Sänger Glen Turner (Bild) aus Sheffield, der schon mit Rockgrößen wie Joe Cocker, The Who, Vangelis oder Chris Stainton auf der Bühne stand, für internationalen Glanz sorgen. Für den 17. September hat Markus Vollmer, der als Gitarrist mit der Gregor Meyle Band unterwegs ist, zugesagt. Der Eintritt ist an beiden Abenden frei, um angemessene Spenden für die Musiker und die Technik wird gebeten. Aufgrund der Corona-Auflagen ist eine telefonische Reservierung unter der Nummer 0151 50784788 erforderlich.