Ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro ist am Dienstag bei dem Brand auf dem Lagerplatz einer Glasfaser-Baufirma entstanden. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Auf dem Gelände in der Altenbacher Straße in Ungstein gingen drei große Trommeln mit Glasfaserkabeln sowie ein Baucontainer in Flammen auf. 29 Feuerwehrleute waren zwei Stunden im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es besteht laut Polizei der Verdacht auf Brandstiftung. Zu diesem Zweck hat die Polizei Zeugen gebeten, sich zu melden.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Geländes nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail (kineustadt@polizei.rlp.de) entgegen.