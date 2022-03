Im Kreiscluster, dem vieldiskutierten Breitbandausbau für private Haushalte Landkreis Bad Dürkheim, sind auch die Schulen für den Anschluss an schnelles Internet eingeplant. Zudem gibt es ein weiteres Förderprojekt für Gewerbegebiete. Wir haben nach dem aktuellen Sachstand gefragt.

Bei den Schulen ist die Antwort schnell gegeben: Da sie im Kreiscluster bearbeitet werden, gelten für sie die gleichen Probleme wie bei den privaten Anschlüssen. Solange das zuständige Telekommunikationsunternehmen Inexio keinen neuen Bauzeitenplan aufgestellt hat, gibt es auch keine Informationen dazu, wie es um den Ausbau der Schulen bestellt ist. Wie die Kreisverwaltung mitgeteilt hat, soll es am 14. März einen finalen Gesprächstermin mit Inexio geben (wir berichteten).

Auch Telekom baut mit aus

Anders ist die Lage bei den Gewerbegebieten. Sie sind im Landkreis in drei Baulose unterteilt. In der Verbandsgemeinde Leiningerland und in Bad Dürkheim bekam die Deutsche Glasfaser, die mit Inexio fusioniert ist, den Zuschlag. In der Verbandsgemeinde Freinsheim ist die Telekom für den Ausbau verantwortlich.

„In den anderen Bereichen des Landkreises konnten die Anforderungen des Bundes für den Sonderaufruf für den Ausbau von Gewerbegebieten nicht erfüllt werden“, so die Verwaltung. Entweder sei die Versorgung bereits ausreichend oder der Bedarf – drei Betriebe in einem Gewerbegebiet – habe nicht nachgewiesen werden können.

„Vermutlich längere Ausbauzeiten“

Der Antrag auf Förderung ist beim Land noch in Bearbeitung. Seit Dezember 2021 liegen dagegen die Förderbescheide des Bundes vor. Darin wurden aber verschiedene Auflagen gemacht, die der Landkreis und die Telekommunikationsunternehmen erfüllen müssen. Ursprünglich war der 14. Februar die Abgabefrist für die Unterlagen. Da beide Unternehmen darum gebeten haben, hat der Landkreis sich mit der Bitte um Verlängerung der Frist bis 11. März an den Bund gewendet.

Abgeschlossen sein soll das Projekt bis 31. Oktober 2023. „Die Erfahrungen aus dem laufenden Projekt zeigen jedoch, dass es vermutlich zu längeren Ausbauzeiten kommen wird“, heißt es aus dem Kreishaus mit Blick auf die Probleme rund um Inexio und den Bauzeitenplan.