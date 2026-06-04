Die in Eisenberg ansässige Firma Mawacon lädt für Donnerstag, 11. Juni, um 19 Uhr, nochmals zu einem Informationsabend über die Verlegung von Glasfaserkabeln in Bobenheim am Berg in das dortige Dorfgemeinschaftshaus ein. Das teilte Bürgermeister Jürgen Schneider in einer Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch mit.

Die Gemeinde hatte mit der Deutschen Glasfaser GmbH einen Vertrag abgeschlossen, in dem vereinbart worden war, dass dieses Unternehmen in Bobenheim die Verkabelung mit Glasfasern übernimmt. Die Deutsche Glasfaser GmbH hat den Vertrag jedoch nicht erfüllt, sondern diesen auslaufen lassen. Daraufhin habe Mawacon Interesse gezeigt, so Schneider. Eine erste Informationsveranstaltung von Mawacon Anfang Mai sei laut Schneider bereits gut besucht gewesen.