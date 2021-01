Mit einem glühenden Komposthaufen hat sich die Wachenheimer Feuerwehr bei ihrem ersten Einsatz in diesem Jahr beschäftigt. Das hat die Wehr am Montag mitgeteilt. In der Nacht waren die Wehrleute in die Nähe des Mundhardter Hofes gerufen worden. Sie konnten den Haufen auseinanderziehen und löschen.