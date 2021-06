Weil der Blitz in einen Baum eingeschlagen hat, mussten die Feuerwehren aus Wachenheim und Dürkheim am Freitag ausrücken.

Vom Blitz getroffen wurde ein Mammutbaum auf dem Gelände eines Weinguts in der Wachenheimer Weinstraße. Laut Florian Schwarz, dem stellvertretenden Wehrleiter in Wachenheim, verlor der 30 Meter hohe Baum dabei einige Äste und wurde teilweise gespalten. „Außerdem hat der Riss im Baum gebrannt, was wir jedoch schnell löschen konnten.“ Die Feuerwehr Bad Dürkheim wurde angefordert, um mit einer Drehleiter den Baum zu begutachten und Nachlöscharbeiten von oben vorzunehmen. Auch ein Spezialist sei verständigt worden, um den Schaden und die Standsicherheit des Baums einzuschätzen.

Keine weiteren Schäden

Ansonsten blieb die Region von größeren Gewitterschäden verschont. „Wir haben Glück gehabt. Es hat nur kurz geblitzt, gedonnert und fest geregnet. Deshalb ausrücken mussten wir nicht“, sagt Bodo Wenngatz von der Wehr in Freinsheim. Auch die Feuerwehr Bad Dürkheim verzeichnete außer der Hilfe in Wachenheim keine Einsätze wegen des Starkregens. „Das darf auch gerne so bleiben“, sagte Wehrleiter Karlheinz Bayer am Freitagabend.