Am Freitag, 27. Januar, findet an der Integrierten Gesamtschule in Deidesheim der Nachmittag der offenen Tür der Oberstufe statt. Zwischen 12 und 15 Uhr gibt es Informationen für interessierte Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen und deren Sorgeberechtigte. „Durch Präsentationen unserer Grund- und Leistungskurse möchten wir einen guten Einblick in unsere Profiloberstufe und die Kurswahl bieten“, heißt es in der Mitteilung der Schule.