Das hätte für die Freiwillige Feuerwehr Wachenheim in der Nacht von Freitag auf Samstag ein durchaus längerer Einsatz werden können. Gegen 0.43 Uhr fuhren elf Wehrleute mit zwei Einsatzfahrzeugen in die Waldstraße, weil ein Anwohner vermutete, dass ein dort geparktes Auto Benzin oder Öl verliere, teilt die Feuerwehr mit. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass der Besitzer seinen Wagen zuvor gewaschen hatte, was die nasse Sraße erklärte. Nach 30 Minuten war der Einsatz daher schon wieder beendet.