In der Waldstraße in Wachenheim ist am Sonntag, etwa um 13.45 Uhr, in einer der Wohnungen eines von der Verbandsgemeinde angemieteten Gebäudes ein Wasserboiler mit Durchlauferhitzer geplatzt. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 bis 20 Aktiven vor Ort gewesen, hat Wasser und Strom abgestellt und das ausgelaufene Wasser abgepumpt, erklärte Wehrführer Thomas Münch. Der Einsatz sei um 15 Uhr beendet gewesen.

Die Wohnung ist nach Angaben von Münch bewohnbar, es gebe derzeit nur kein warmes Wasser. Wegen des Einsatzes der Feuerwehr habe die Waldstraße kurze Zeit gesperrt werden müssen.