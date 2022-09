Auch die Stadtwerke Bad Dürkheim planen wie die Stadtwerke Wachenheim eine Erhöhung der Gaspreise zum 1. November. Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher begründete dies mit den vom Gesetzgeber eingeführten neuen Umlagen sowie den weiter steigenden Preisen auf dem Gasmarkt. Die Pfalzwerke in Ludwigshafen verschicken derzeit Schreiben an ihre Kunden verschickt, in denen sie steigende Gaspreise zum 1. November mit den neuen gesetzlichen Umlagen begründen.

Kistenmacher betonte, dass die Gasversorger nichts von den Umlagen bekommen. „Wir müssen sie nur erheben und weiterleiten.“ Die Umlagen würden an den Gasvorlieferant weitergeleitet. Insgesamt sind es vier Umlagen, die die Stadtwerke erheben und weiterreichen, zwei wurden neu eingeführt: die Speicherumlage (0,056 Cent netto pro kwh) sowie die Gasumlage (2,419 Cent pro kwh).

Über genaue Erhöhung wird noch beraten

Wie hoch die Preisanpassung für die Kunden der Dürkheimer Stadtwerke am Ende wird, darüber werde derzeit noch im Aufsichtsrat beraten, so Kistenmacher. Die Preissituation auf dem Gasmarkt sei derzeit „extrem hoch“. „Es übertrifft eigentlich alles, was man zuvor erwartet hat“, fügte er hinzu.

Die Stadtwerke Bad Dürkheim haben bereits Gaspreiserhöhungen zum Jahreswechsel, zum 1. April und 1. September beschlossen. Bei der letzten Erhöhung stieg der Preis um 60 Prozent von 9,38 Cent auf 15,6 Cent brutto pro Kilowattstunde.

Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat Wachenheim über die genaue Preisgestaltung.