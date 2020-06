An einem Wochenendgrundstück in Wachenheim am Mundhardter Hof hat ein Unbekannter am Mittwoch, 17. Juni, gegen 13 Uhr den Zaun aufgeschnitten – und wurde dabei erwischt. Die 76-jährige Besitzerin des Grundstückes bemerkte den Mann, weil er beim Aufschneiden Lärm machte. Sie sprach ihn an und er flüchtete in Richtung Wald. Die Polizei fahndete nach ihm, fand ihn aber nicht. Der Einbrecher war etwa 60 Jahre alt, klein, schlank und trug beige Kleidung. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.