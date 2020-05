In der Straße Auf der Höhe ist am Freitag kurz vor 6 Uhr ein Gartenhaus in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit drei Einsatzwagen und 20 Rettungskräften an. Das Feuer ging nach Angaben von Wehrführer Bernhard Konrad wohl von einem Komposthaufen aus, der sich direkt neben der Hütte befand. „Wahrscheinlich ist es zu einer spontanen Selbstentzündung gekommen“, vermutet er. Die Feuerwehr konnte das Gartenhaus zwar vor den Flammen retten, „aber es muss größtenteils saniert werden“. Den Schaden schätzte der Experte auf 1500 Euro, verletzt wurde niemand. Um 7 Uhr war der Einsatz für die Wachenheimer Brandbekämpfer beendet.