Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FV Freinsheim behält seine weiße Weste an der Tabellenspitze in der Nordgruppe der Bezirksliga Vorderpfalz. Gegen Schlusslicht SC Bobenheim-Roxheim machte sich der Klassenprimus die Arbeit am Sonntag beim 4:1 (2:1) aber unnötig schwer.

Je nach Sicht der Dinge war es entweder der perfekte oder der denkbar schlechteste Beginn einer Fußballpartie. Es waren erst wenige Sekunden gespielt, da bediente Freinsheims Innenverteidiger