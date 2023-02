In der protestantischen Kirchengemeinde findet am Mittwoch, 1. März, 19 Uhr, wieder das Friedensgebet statt. Begonnen wurde damit unter dem Eindruck der russischen Invasion am 2. März 2022 – seitdem wurde wöchentlich für den Frieden gebetet. „An diesem Abend kamen über 240 Menschen in die Kirche. Im Anschluss versammelten sie sich rund um die Kirche, bildeten eine Menschenkette und stimmten die Europahymne ,Ode an die Freude’ und den Kanon ,Dona nobis pacem’ an“, erinnert sich Pfarrerin Julia Heller.

Noch immer bildeten die „Ode an die Freude“ auf dem Kirchplatz und der dreistimmige Kanon den Abschluss des Gebets, oftmals auch durch einen Trompeter unterstützt. Von Anfang an wirkten Ehrenamtliche bei den Lesungen mit, die Organistinnen und Organisten verzichten laut Heller schon seit vielen Monaten auf ihr Honorar. Fast immer begleite Dany Zamova-Rodriguez das Gebet mit ihrem Gesang.

Von Anfang an wurde beim Friedensgebet für die Diakonie Katastrophenhilfe, Stichwort „Ukraine“, gesammelt. Mittlerweile sind laut der Pfarrerin weit über 2000 Euro zusammengekommen.