Völlig offen dürfte die Partie der Fußball-Bezirksliga zwischen dem FV Dudenhofen II und dem FV Freinsheim sein, die am Sonntag, 15 Uhr, angepfiffen wird.

Wenn der Achte sechs Spieltage vor dem Saisonende auf den Siebten trifft, dann klingt das erst einmal nicht sonderlich aufregend. Doch das möglicherweise vermutete „Freundschaftsspiel“ dürfte es nicht geben. Dafür bürgen schon die beiden ehrgeizigen Trainer Soleiman Rostamzada (FVD) und Christian Schäfer. Die Dudenhofener können nämlich noch ihre beste Saison seit dem Aufstieg 2022 spielen, wenn sie sich um zwei Plätze nach vorne schieben. Dies ist angesichts der engen Punktabstände im vorderen Mittelfeld locker möglich. Aber auch die Blau-Weißen wollen sich mit dem siebten Tabellenplatz nicht zufriedengeben.

„Seit vier Spielen liefern wir konstant ab und bringen stabile Leistungen auf den Platz, weil die Mannschaft ihr Leistungsvermögen viel besser ausschöpft als in den ersten beiden Partien nach der Winterpause bei Südwest Ludwigshafen und gegen den SV Erlenbach“, hat Schäfer erkannt. Dabei sei die Wintervorbereitung abgelaufen wie immer, vielleicht eher noch ein bisschen eingeschränkt. Dass der Leistungsschub just mit Schäfers Ankündigung, den Verein am Saisonende zu verlassen, zusammenfällt, dafür kann es mehrere Interpretationen geben.

Denkbar ist, dass die Mannschaft ihrem langjährigen Coach ein Abschiedsgeschenk in Form einer starken Rückserie und einer guten Platzierung machen will. „Erstes Ziel ist, so schnell wie möglich so viele Punkte auf dem Konto zu haben, dass der Klassenverbleib auch rechnerisch sicher ist“, sagt der Übungsleiter. Das könnte in zwei Wochen schon der Fall sein. Ziel Nummer zwei ist Rang vier in der Abschlusstabelle, Schäfers großer Wunsch. Zwar hat Freinsheim nur noch zwei Heim-, dafür aber vier Auswärtspartien vor der Brust, aber das Programm ist machbar, weil viele der kommenden Gegner realistisch betrachtet wohl nur noch um die „goldene Ananas“ spielen werden.

Beim 3:1-Erfolg gegen den SV Obersülzen am vergangenen Sonntag erzielte Mittelfeldspieler Dennis Drees sein erstes Saisontor. „Dennis spielt seine beste und stabilste Runde. Er ist ein feiner Fußballer mit starker Technik, guter Auffassungsgabe und großen Spielverständnis“, sagt Schäfer über das 24-jährige Eigengewächs, das mit dem Ball am Fuß fast immer etwas anzufangen weiß. Mit dem Auftreten und der Leistung von Drees, der in dieser Saison bislang 14 Mal eingesetzt wurde, ist der Coach sehr zufrieden. Hinzu kommt eine große Flexibilität, weil er im Mittelfeld defensiv wie offensiv agieren kann und auch schon als Außenverteidiger aufgelaufen ist.

Nach nur einem Jahr im Trikot des FV Freinsheim wechselt hingegen Innenverteidiger Jason Müller zur neuen Saison zu Kickers Neuhofen, dem Spitzenreiter der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost. Der 31-jährige Müller bestritt bisher 18 Bezirksligaspiele für den FVF, in denen der kopfballstarke Abwehrspieler fünfmal ins Schwarze traf.