[aktualisiert um 18.25 Uhr] Der Waldbrand auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern zwischen Lindemannsruhe und Höningen ist nach Auskunft der Freinsheimer Feuerwehr gelöscht. Mit Wärmebildkameras wird derzeit noch der Boden nach Glutnestern untersucht. Auch die Drohnen des Landkreises sind deswegen noch im Einsatz. Kurz vor 16 Uhr gingen die ersten Meldungen von Waldspaziergängern bei der Leitstelle in Ludwigshafen ein. Weit über 100 Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Freinsheim, aus Bad Dürkheim, Grünstadt, Altleiningen und Carlsberg wurden daraufhin alarmiert. Das Wasser wurde mit Tanklöschfahrzeugen von Kallstadt und Höningen aus in den Wald gefahren, erläuterte Dirk Müller-Zumstein von der Funkzentrale in Freinsheim. Insgesamt wurden 30.000 Liter gebraucht. Wie Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz mitteilte, brannte das Feuer bis etwa 1,50 Meter hoch.