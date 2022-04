Das Wasser ist bereits im Becken: Am Samstag, 14. Mai, wird das Freibad in Wachenheim geöffnet. Darüber informierte auf Anfrage Volker Metz von den Stadtwerken. Damit beginnt in Wachenheim die Freibadsaison sogar früher als im Dürkheimer Salinarium, wo man wegen des Aufbaus des Rutschenturms voraussichtlich erst Ende Mai die Besucher ins Freibecken lassen kann.

Im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren gibt es wegen der Corona-Pandemie keine Einlassbeschränkungen mehr. Das 25 mal 12,5 Meter große Becken sowie das kleine Kinderplanschbecken stehen allen Schwimmfans zur Verfügung.