Am Wochenende ist im Salinarium die letzte Gelegenheit für eine Schwimmrunde im Freibad. Letzter Badetag in Wachenheim ist eine Woche später, am 11. September.

Dieses Jahr ist das Salinarium erst relativ spät in die Freibadsaison gestartet, nämlich am 1. Juni. Und kommenden Montag, 5. September, endet sie auch schon wieder. An diesem Tag schließt