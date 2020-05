Eine Citroën-Fahrerin hat am Dienstag, 28. April, in der Grabenstraße in Wachenheim einen geparkten Mercedes-Benz gerammt. Wie die Polizei mitteilt, bog die 61-jährige Frau gegen 9 Uhr in die Einfahrt eines Anwesens ein und touchierte dabei den Mercedes eines 48-jährigen Anwohners. Am Citroën entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, da die Beifahrertür und die Beifahrerseite hinten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Am Mercedes wurde die vordere Stoßstange zerkratzt, ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Frau meldete den Unfall pflichtgemäß bei der Polizei, da der Besitzer des beschädigten Autos nicht vor Ort war.