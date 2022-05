In den kommenden Wochen soll geklärt werden, wie viele Menschen in Bad Dürkheim und im Kreis leben. Beim sogenannten Zensus werden stichprobenartig Bürger befragt. Wer sich weigert, muss mit einer Strafe rechnen.

Was ist der Zensus?

Vereinfacht kann der Zensus als Volkszählung bezeichnet werden. Ab Mitte Mai werden deutschlandweit Bürger, Gebäude und Wohnungen gezählt. Der letzte Zensus war 2011. Die für 2021 angesetzte Befragung wurde wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.

Warum wird das gemacht?

Durch die ermittelten Bevölkerungszahlen wird beispielsweise der Länderfinanzierungsausgleich geregelt. Auch die Verteilung von EU-Fördermitteln wird mit den Zensus-Daten berechnet. Angaben über Geschlecht, Alter und Religion liefern zudem wichtige Informationen für die Politik vor Ort.

Wie viele Bürger werden in der Stadt und im Kreis befragt?

Zwischen 15. Mai und 7. August werden in der Stadt 2063 zufällig ausgewählte Personen befragt, im Landkreis sind es rund 14.000. Wer ausgewählt wurde, erhält Terminvorschläge per Post.

Von wem werden sie befragt?

Der Landkreis Bad Dürkheim führt die Vor-Ort-Befragungen im Auftrag des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz durch. Hierfür wurde in der Kreisverwaltung eine eigene Zensus-Erhebungsstelle eingerichtet. Rund 140 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte – sogenannte Interviewer – wurden dafür ausgewählt und geschult. Für die Stadt sind 19 im Einsatz. Um Betrugsversuche zu vermeiden, bekommen alle Interviewer einen offiziellen Ausweis.

Was wollen die Interviewer wissen?

Bei den Befragungen vor Ort werden sechs Fragen gestellt: Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Haupt- oder Nebenwohnsitz. Antworten auf weitere Fragen – zum Beispiel zu Bildungsstand und Arbeitsverhältnis – geben die Befragten online eigenständig ein. Die Interviewer erfahren von diesen Angaben nichts.

Wie lange dauert die Befragung?

Da nur wenige Angaben erfasst werden, dauert sie nur wenige Minuten. Die Befragungen können mit genügend Abstand an der Tür oder im Hausflur erledigt werden. Die Interviewer müssen nicht ins Haus oder in die Wohnung.

Sind meine angegebenen Daten sicher?

Die Zensus-Daten unterliegen der statistischen Geheimhaltung. Durch das sogenannte Rückspielverbot ist es gesetzlich untersagt, dass die Befragungsdaten weitergegeben werden. Zudem werden die Zensus-Ergebnisse nur anonymisiert veröffentlicht.

Was passiert, wenn ich keine Auskunft geben möchte?

Beim Zensus besteht eine gesetzliche Auskunftspflicht. Das soll sicherstellen, dass genügend Daten gesammelt werden können. Wer sich dennoch weigert, mit den Interviewern zu sprechen und den Online-Fragebogen auszufüllen, muss mit einem Bußgeld rechnen, das mehrere Tausend Euro betragen kann.

INFO

Die Zensus‐Erhebungsstelle des Landkreises Bad Dürkheim ist per E-Mail an zensus.info@kreis-badduerkheim.de oder unter Telefon 06322 9612222 erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter zensus2022.de.