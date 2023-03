Das 3F-Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik in Deidesheim veranstaltet dieses Jahr wieder seine traditionelle Fotobörse. Die 74. Auflage findet dieses Jahr aus organisatorischen Gründen am Sonntag, 19. März, 10 bis 15 Uhr, allerdings erstmals in der Stadthalle Wachenheim, Bahnhofstraße 20, statt.

Besucherinnen und Besucher erwartet nicht nur ein Angebot an alten Kameras und Zubehör von Ausstellerinnen und Ausstellern aus ganz Deutschland, auch ist in den Eintrittskarten der Fotobörse der Eintritt zum 3F-Museum in der Weinstraße 33 in Deidesheim inklusive. Das Museum hat an dem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.