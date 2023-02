Der Verein Familienferien- und Häuserwerk der Rheinland-Pfälzischen Naturfreunde erhält vom Bezirksverband Pfalz 11.000 Euro für eine Brandschutzsanierung des Oppauer Hauses im Pferchtal bei Wachenheim. Dabei handelt es sich um Fördermittel aus dem Hüttenaufbaugramm des Bezirksverbands. Damit unterstützt er den Austausch von zwei Zimmertüren in einem Treppenraum gegen entsprechende Brandschutztüren. Darüber hinaus entspricht die Beleuchtung der Notausgänge nicht den Vorgaben, auch die Rettungswegzeichen sind nicht mehr funktionsfähig. Zudem müssen sämtliche Rauchmelder ausgetauscht und die Rauchwärmeabzugsanlage ertüchtigt und auf den modernen Stand der Technik gebracht werden. „Das einzigartige Hüttennetz ist ein besonderes Merkmal in der Pfalz“, sagt Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder. Es sei aus touristischen Gründen wichtig, dass es erhalten bleibe, weshalb sich der Bezirksverband an den Kosten der Erneuerungsarbeiten beteilige. Dafür stellt er nach eigenen Angaben seit 2018 jährlich 100.000 Euro zur Verfügung, um bautechnische, hygienische und Brandschutzmängel an Hütten und Häusern im Biosphärenreservat Pfälzerwald und dem restlichen Teil der Pfalz zu beheben, da die Vereine die Sanierungen oft nicht allein aus eigenen Mitteln stemmen könnten.