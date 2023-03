Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die coronabedingten Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen haben die Feuerwehrleute in der Region stark eingeschränkt. So gibt es weniger Begegnungen mit den Kameraden, kaum noch Übungen und ausgefallene Jubiläumsfeiern. Den Kopf in den Sand stecken wollen die Wehren trotzdem nicht.

„Was am meisten fehlt, ist die Kameradschaft“, sagt Karlheinz Bayer, Wehrleiter der Feuerwehr Bad Dürkheim. Da stimmen ihm auch seine Kollegen aus Ellerstadt, Wachenheim und