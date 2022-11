Da es aus einer Steckdose in der Küche plötzlich rauchte, hat die Bewohnerin einer Wohnung in der Bürklin-Wolf-Straße in Wachenheim am Dienstag um 11.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die rückte mit einem Einsatzfahrzeug und sieben Rettungskräften an, die den Bereich um die Steckdose mit einer Wärmebildkamera überprüften und feststellten, dass es dort zu einem Kurzschluss gekommen war. Daraufhin wurde der Strom in dem Bereich abgestellt und die Bewohnerin für Mittwoch an eine Fachfirma verwiesen.