Die Feuerwehr Wachenheim war am Sonntag von 9 bis 10.30 Uhr im Einsatz, um einen Zimmerbrand in der Weinstraße zu löschen. Nach Angaben von Wehrführer Thomas Münch hatte die Bewohnerin eine Kerze mit einem größeren Tuch gelöscht und dieses in die Dusche im Bad geworfen. Damit war die Sache jedoch nicht erledigt. Laut Münch fing es in der Dusche an zu brennen und die Bewohnerin alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Da sich das Feuer auf die Dusche konzentrierte, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Bewohnerin wurde nicht verletzt. Sicherheitshalber wurde die gesamte Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wachenheim alarmiert. Für den Einsatz reichten jedoch die Kräfte der Wachenheimer Wehr aus.